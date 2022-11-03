بعد 14 سنة خدمة في برشلونة.. جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة الإسباني، الخميس، اعتزاله لعبة كرة القدم، بعد أن قضى 14 عامًا بصفوف "الفريق الكتالوني".

وظهر بيكيه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة تويتر، وأوضح أن مواجهة "البلوغرانا" مع نادي ألميريا، السبت المقبل، ستكون هي الأخيرة له في المستطيل الأخضر.

ونشأ المدافع الإسباني في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، ثمّ تدرج في الفئات العمرية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود لصفوف "الفريق الكتالوني" في صيف 2008.

وشارك جيرارد بيكيه (35 عاماً) في أكثر من 600 مباراة مع برشلونة، تخللها الفوز في العديد من الألقاب، ومنها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، والدوري الإسباني وكأس الملك.

على الصعيد الدولي، لعب بيكيه 102 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجّل خلالها 5 أهداف، وتُوّج بلقب كأس العالم عام 2010 وبلقب "يورو 2012".