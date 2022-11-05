دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، السبت، تعيين الإسباني جولين لوبيتيغي مديراً فنياً للفريق في المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب برونو لاجي.

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً حمل الإعلان عن تكليف لوبيتيغي قائداً جديداً للفريق، على أن يبدأ مهامه يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دون الكشف عن مدة العقد.

ويعاني وولفرهامبتون واندررز من سوء النتائج في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ يقع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق فوزين فقط مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في 4.

وكان جولين لوبيتيغي مدرباً لنادي إشبيلية الإسباني، قبل أن تتم إقالته في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد 3 مواسم ونصف قضاها مع النادي الأندلسي.

أشرف لوبيتيغي على تدريب إشبيلية في 170 مباراة، وقاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2020، إضافة لحصد أكبر عدد من النقاط في (لا ليغا) برصيد 77 نقطة، في موسم 2021/2020.

وعُرِفَ جولين لوبيتيغي بتخليه عن حلم مونديال روسيا 2018 من أجل قيادة نادي ريال مدريد، إذ تمّت إقالته من منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من نهائيات كأس العالم، بعد أن علم الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المدرب سيقود "الميرنغي" بعد نهاية المونديال.

ولم تستمر مسيرة لوبيتيغي (56 عاماً) مع ريال مدريد طويلاً، إذ قاده لأربعة أشهر فقط، تخللها هزيمة ثقيلة من الغريم برشلونة بخمسة أهداف لواحد، في الكلاسيكو الإسباني.