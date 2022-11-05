دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد معتز هوساوي، مدافع المنتخب السعودي السابق، على صعوبة إيقاف اللاعب ليونيل ميسي، خلال مواجهة "الأخضر" والأرجنتين، المقرر إقامتها يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب "التانغو" والمكسيك وبولندا.

وأجاب معتز هوساوي على سؤال، من اللاعب السعودي الّذي يمكنه إيقاف نجم باريس سان جيرمان، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "إيقاف ميسي يحتاج دعاء الوالدين، والله دعاء والدين، معجزة، والله مستواه زي أول وأفضل"، مُضيفاً: "هو في كلّ شيء قوي، يحتاج (إيقافه) تلكيم وحتّى هذه يمكن يسلم منها" حسب قوله.

وأثار تصريح مدافع الأخضر السابق تفاعلاً بين المغرّدين في موقع تويتر، وتمّ تداوله على نطاقٍ واسع.

ويملك هوساوي (30 عاماً) 19 مباراة دولية، وكان قائداً لخط الخلف في تشكيل المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018، قبل أن تبعده الإصابات عن صفوف منتخب بلاده.

ويُعد معتز هوساوي أحد أبرز الأسماء الّتي لعبت لنادي أهلي جدة، ثمّ انتقل لنادي التعاون، الّذي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي، هذا الموسم.