دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفريق سيكون منافس ومقاتل في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، نهاية العام الجاري.

ويقع "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وتولى وليد الركراكي تدريب منتخب المغرب في أغسطس/ آب الماضي، خلفاً للمدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش.

وتحدّث مدرب "أسود الأطلس" عن طموح الفريق في مونديال قطر، إذ قال لموقع "فيفا" الرسمي: "النجاح أن نتخطى الدور الأول، لم نفعل ذلك منذ 1986، لم يفعل هذا أحد منذ 2006، خاصة في مجموعة قوية، لذا سنقاتل بقوة، لكن لا يمكننا تقديم أيّ وعود، الشيء الوحيد الّذي أعد به هو أنّنا سنكون منافسين ومقاتلين".

وأضاف الركراكي: "ستكون لدينا خطة لكلّ مباراة واللاعبون سيعلمون بها، نُريد بالطبع جعل بلدنا فخورًا، وسنحاول الفوز بأكبر عدد من المباريات، وقولي ذلك يُظهر أنّنا فريق طموح".

وعن منافسي منتخب المغرب: "تحليلي سيكون واضحًا، تواجد وصيف بطل العالم (كرواتيا) وصاحب المركز الثالث (بلجيكا) معنا يُظهر أنّهما فرق قوية والأفضل في العالم، لديهم نقاط قوتهم وكذلك ضعفهم، نقاط القوة والضعف تلك ستكون معروفة لفريقنا وليس للجمهور، سنستعد جيداً لنكون في أفضل حالاتنا".

لم تكن فترة تحضير "أسود الأطلس" لكأس العالم طويلة، وقال الركراكي عن ذلك: "أنا لستُ هنا لإيجاد الأعذار، أمامنا تحدٍ وهو أن نقدم أفضل ما نستطيع في كأس العالم، وأن نجعل الشعب المغربي فخوراً بنا".

وأشاد الركراكي باللاعب أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو، قائلاً: "أشرف مثل القطار السريع TGV أو البُراق كما ندعوه في المغرب، هو لاعب ينطلق بسرعة شديدة، لديه قدرات بدنية مذهلة ويلعب في مستوى عالٍ جداً"، مُضيفًا: "ياسين هو أحد أفضل الحرّاس في العالم والجميع يعلم ذلك، لذا نحن نعوّل عليه كثيراً في المونديال".