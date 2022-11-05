دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على الدعوات التي ظهرت مؤخرا بمقاطعة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها بلاده.

جاء ذلك بمقابلة للوزير القطري مع صحيفة لوموند الفرنسية ترجمتها وزارة الخارجية القطرية حيث قال: "الأسباب المقدمة لمقاطعة كأس العالم ليست منطقية. هناك الكثير من النفاق في هذه الهجمات التي تتجاهل كل ما حققناه والتي يتم تسويقها من قبل عدد قليل جداً من الناس، في عشرة بلدان على الأكثر، والذين لا يمثلون على الإطلاق بقية العالم.."

وتابع قائلا: "إنه أمر مؤسف صراحة. الحقيقة هي أنّ العالم يتطلع إلى هذا الاحتفال. تم بيع أكثر من 97٪ من التذاكر. من بين الدول العشر التي اشترت أكبر عدد من التذاكر، نجد دولاً أوروبية مثل فرنسا".

وردا على سؤال كان نصه: "زارت إحدى صحفيينا نيبال مؤخراً ولم تجد صعوبة في مقابلة النساء اللواتي توفي أزواجهن في قطر ولم يتلقين أيّ تعويض "، قال الوزير: "يمكنك أن تدلنا على هذه الحالات، وسنوجههم إلى الصندوق. كما تعلم، قرأت قبل أيام تعليقاً يقول إنّ قطر ليست مستعدة فكرياً وثقافياً لاستضافة كأس العالم. هل هذه العنصرية مقبولة في أوروبا في القرن الحادي والعشرين؟ كرة القدم ملك للجميع. إنها ليست حكراً لنادي النخب. أربعمئة وخمسون مليون عربي مسرورون لأنّ بطولة كأس العالم تقام أخيراً في منطقتهم".