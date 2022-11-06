دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار، خلال مواجهة فريقه وهرتا برلين، التي أقيمت على أرض ملعب الأولمبي ببرلين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر في مسابقة (البوندسليغا).

وفاز "البافاري" على مضيفه بثلاثة أهداف لاثنين، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة.

وسجّل إريك تشوبو-موتينغ الهدفين الثاني والثالث لبايرن ميونخ، إذ سدد كرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك في مناسبتين، ذلك في الدقيقتين 37 و38 من زمن المباراة.

ووصل المهاجم الكاميروني للمساهمة التهديفية رقم 13، مع "البافاري" بمختلف مسابقات هذا الموسم، إذ سجّل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ونال أداء إريك تشوبو-موتينغ (33 عاماً) الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم.

ويعوّل منتخب الكاميرون على مهاجمه في قيادة خط المقدمة، في نهائيات مونديال قطر، ويمتلك تشوبو-موتينغ 16 هدفاً بعد أن لعب 45 مباراة دولية.

ويقع المنتخب الكاميروني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات: البرازيل وسويسرا وصربيا.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن أداء إريك تشوبو-موتينغ: