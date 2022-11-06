دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق لما وصفه بـ"حملات" تهدف "للتشكيك" بجاهزية بلاده لاستضافة كاس العالم 2022.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "ونحن مقبلون على حدث مهم هذا الشهر إذ تستضيف بلادي مونديال كرة القدم، فإن المرء يتذكر بأسف ما قام به البعض من حملات مريرة (للتشكيك) في جاهزية قطر لهذه البطولة العالمية ومحاولة إحباطها تحت ذرائع عديدة.."

وتابع قائلًا: "فمن المهم أن نتفق أن قطر حققت إنجازاً مهماً وعملاً كبيراً يستحق الإشادة، وينبغي على الجميع استخلاص العبر والدروس. وأنا أتوقع أن يشن المشككون حملات جديدة في النقد المغرض أثناء البطولة، والتقليل من أهمية الإنجاز والتركيز على الأخطاء التي تحصل في أي حدث عالمي.."

وأضاف: "ولكننا يجب أن لا ننساق وراء هؤلاء مع أننا نحن القطريين والمخلصين في العالم العربي نرحب بكل نقد بناء و واقعي".