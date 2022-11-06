دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفين، قاد من خلالهما فريقه ليفربول للفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 1/2، على أرض الأخير، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، ثمّ ضاعف النتيجة في الدقيقة 40.

ووصل مهاجم منتخب مصر للمساهمة التهديفية رقم 9 في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ سجّل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، بعد أن لعب 13 مباراة مع "الريدز".

وتقدم صلاح (30 عامًا) على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا، أذ أصبح في المركز السادس عشر بالتساوي مع اللاعب السابق روبي كين برصيد 126 هدفاً، وتخطى اللاعب السابق نيكولا أنيلكا الّذي سجّل 125 هدفًا.

بهذا الفوز، وصل ليفربول للنقطة التاسعة عشر في المركز الثامن في جدول ترتيب أندية (البريميرليغ)، فيما تجمد رصيد "السبيرز" عند النقطة السادسة والعشرين في المركز الرابع.