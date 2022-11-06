دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل الباراغواياني ميغيل ألميرون، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد، تألقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2023/2022.

وسجّل متوسط الميدان ميغيل ألميرون هدفاً واحداً خلال فوز فريقه على وساوثهامبتون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرض ملعب "سانت ماري"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في البريميرليغ.

ونجح اللاعب الباراغواياني، البالغ من العمر 28 عامًا، في هز الشباك في آخر 7 مباريات متتالية، ليصل للهدف الثامن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

ونال أداء ميغيل ألميرون الإشادة والإطراء من مغرّدين في موقع تويتر، ووصفه البعض بـ"جوهرة الفريق".

وبَاتَ ميغيل ألميرون ركيزةً أساسيةً في تشكيل نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونجح في قيادة الفريق إلى احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

إليكم أبرز التغريدات عن ميغيل ألميرون: