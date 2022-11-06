دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب السعودي على نظيره الآيسلندي، بهدف دون رد، في مباراة ودية على أرض استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر لنهائيات كأس العالم 2022.

يُعتبر هذا الفوز هو الثاني للمنتخب السعودي في معسكر أبوظبي، إذ سبق أن فاز على مقدونيا بهدف نظيف، فيما تعادل إيجابيًا 1/1 مع ألبانيا وسلبيًا مع هندوراس.

وتباينت ردود الفعل حول فوز الأخضر على آيسلندا، إذ أشاد البعض بأداء الفريق، بينما طالب البعض الآخر بضرورة مراجعة المدير الفني هيرفي رينارد لخيارات التشكيل الأساسي وأسلوب اللعب، قبل انطلاق مونديال قطر.

وأثارت إصابة اللاعب سلمان الفرج القلق عند الجماهير السعودية، خاصة بعد تبقي أسبوعين فقط على بداية منافسات كأس العالم.

وسقط الفرج أرضًا في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، متأثراً بتعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف، ليستبدل باللاعب أيمن يحيى، وسيخضع للفحص الطبي ومن ثمّ يتمّ الكشف عن طبيعة إصابته.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: