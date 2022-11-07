دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفرت قرعة الدور الفاصل المؤهل لدور الـ 16 في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2023/2022، الإثنين، عن مواجهة تجمع نادي برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويلتقي الفريق الكتالوني مع "الشياطين الحمر" في مرحلة الذهاب، في 16 فبراير/ شباط 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، فيما ستكون مرحلة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته على ملعب "أولد ترافورد".

وتفاعل إعلاميون ورياضيون ومغرّدون مع نتائج القرعة التي وضعت برشلونة ومانشستر يونايتد معًا، إذ أعادت للأذهان ذكريات لقاءات الفريقين في البطولة الأولى على المستوى القارة الأوروبية (التشامبيونزليغ).

قال المحلل الرياضي محمد عواد، في تويتر: "مباراة كبرى في الدوري الأوروبي.. بنكهة نهائي الأبطال 2009 و2011 بوجود أسماء كبيرة.. بوجود التفاؤل المحيط بالمشروعين.. قد تكون مباراة بأرقام مشاهدة قياسية للدوري الأوروبي بين برشلونة ومانشستر يونايتد".

وكتب الإعلامي أحمد الحنفي: "يونايتد هيقابل برشلونة في الدوري الأوروبي، خصم رونالدو المفضل عبر التاريخ".

غرّد الصحفي زياد منصور: "برشلونة مانشستر يونايتد... يا دي المصيبة..."، وقال مُتابع: "برشلونة – مانشستر يونايتد أكثر مباراة جاذبية وجماهيرية في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي منذ انطلاقها بصورتها الحالية".

تغريدات: