دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسفرت قرعة دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، الإثنين، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وسيواجه نادي ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، في مواجهة متكررة مشابهة لدور النهائي في العام الماضي.

واصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره بايرن ميونخ الألماني، وقد سبق أن لعبا معاً نهائي التشامبيونزليغ في عام 2020.

فيما ستكون مهمة مانشستر سيتي الإنجليزي أقل صعوبة إذ سيلعب مع لايبزيغ الألماني. وكانت باقي المواجهات متوازنة، توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام إسي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما سيلعب إنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي.

وحدد "يويفا" مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14 و 15 و21 و22 في فبراير/شباط 2023، بينما ستقام جولة الإياب مبارياتها أيام 7 و8 و14 و15 في مارس/آذار 2023.