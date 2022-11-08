بينهم الأهلي و"كاف".. احتفاء بذكرى ميلاد محمد أبوتريكة.. والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرص رياضيون على الاحتفاء بذكرى ميلاد محمد أبوتريكة، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي يصادف 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ليكمل عامه الـ44.

وحقق أبوتريكة عددا من الإنجازات والألقاب، منها: الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس أمم أفريقيا مع "الفراعنة"، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية، قبل أن يقرر الاعتزال عام 2013.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه على تويتر: "‏يا مالكا قلب جماهيرك يا آسراً لفؤاد مُحبيك عيد ميلاد سعيد لأسطورة منتخب مصر محمد أبوتريكة احتفل بيومك يا ماچيكو".

وكتب حساب دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية: "أسطورة خالدة داخل القارة! نتمنى عام سعيد لنجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة".

وغرّد النادي الأهلي: "عيد ميلاد سعيد للماچيكو..كل سنة وأنت طيب يا تريكة".

وهنأ عدد كبير من الرياضيين والإعلاميين والمتابعين نجم "المارد الأحمر" ومنتخب مصر السابق بذكرى ميلاده.

من جانبه، قال محمد أبوتريكة: "وتهون الدنيا بوجود من يحملون في قلوبهم أسمى المشاعر، وأنقى الأحاسيس، كل الشكر لكم جميعا على هذه الرسائل والكلمات الجميلة والمشاعر الصادقة…شكرا من القلب".