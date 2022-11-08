دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يدرس مالكو نادي ليفربول إمكانية بيع نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير، وفقًا لموقع "ذا أتليتيك" وصحيفة "نيويورك تايمز".

أفادت "ذا أتليتيك" أن النادي معروض للبيع، وأن المجموعة المالكة "فينواي" الرياضية، ومقرها الولايات المتحدة، تدعو حاليًا إلى تقديم عروض لبطل أوروبا ست مرات.

ذكرت كلّ من "نيويورك تايمز" و "ذا أتليتيك" نقلاً عن مصادر لم يتمّ ذكر اسمها، أن المجموعة المالكة قد عيّنت غولدمان ساكس ومورغان ستانلي لإدارة أيّ صفقة محتملة.

وعندما سُئِلَ عن البيع المحتمل للنادي، أصدرت مجموعة "فينواي" الرياضية بياناً رسميًا، قالت فيه: "سننظر في مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادي"، لكنها لم ترد بشكل مباشر إذا كان النادي معروضاً للبيع.

وأضاف البيان: "كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية، وشائعات عن تغييرات في الملكية في أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولا مفر من سؤالنا بانتظام عن ملكية مجموعة فينواي الرياضية في ليفربول".

وتابع البيان: "كثيرًا ما تلقت مجموعة فينواي الرياضية تعبيرات عن الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول".

وأكمل البيان: "لقت قالت المجموعة المالكة من قبل ذلك بموجب الشروط والأحكام الصحيحة سننظر في مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادي"، وأتمّ: "لا تزال مجموعة فينواي ملتزمة تماماً بنجاح ليفربول، داخل وخارج الملعب".

بعد فوز "الريدز" بكأس الرابطة وكأس الاتحاد، كان قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أمام منافسه مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي، ثم خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

هذا الموسم، يعد ليفربول بعيداً عن السباق على لقب البريميرليغ، وسيواجه ريال مدريد في دور الـ 16 من مسابقة التشامبيونزليغ.

ووفقاً لمجلة "فوربس"، يُعد نادي ليفربول رابع أغلى نادي كرة قدم في العالم، بقيمة 4.45 مليار دولار، خلف ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.