سفير لمونديال قطر: المثلية الجنسية "حرام" وتسبب "ضررا للعقل"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى سفير كأس العالم قطر 2022 واللاعب السابق، خالد سلمان، أن المثلية الجنسية "تضر بالعقل"، وذلك في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية الإثنين.

وتم إيقاف المقابلة التي تُجرى قبل أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة من قبل مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس العالم، على الفور.

وخلال المقابلة، ناقش سلمان منع القانون القطري للمثلية الجنسية، وقال للقناة الألمانية إن من "الحرام" أن يكون المرء مثلي الجنس في الشريعة الإسلامية، وعلل ذلك بان الأمر "يضر بالعقل".

وقال سفير مونديال قطر عن الأشخاص المثليين: "الأمر الأكثر أهمية، أن الجميع سيقبل بقدومهم، لكن عليهم أن يتقبلوا قوانين بلدنا". وأعرب عن قلقه من أن يتعلم الأطفال "شيئا سيئا"، حسب قوله.

وسلمان هو لاعب قطري لعب بين الثمانينات والتسعينات وشارك في الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلوس وتم اختياره كأحد سفراء البطولة.

وستستضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، وقد واجهت فكرة منحها حق استضافة المونديال انتقادات لاذعة بسبب وضع حقوق الإنسان ومعاملة العمال الأجانب في هذه الدولة الخليجية.