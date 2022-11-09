بعد تصريحاته عن محمد صلاح.. كيف كانت أرقام فينسنت أبوبكر في أوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرر المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، انتقاده للنجم المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه كان يمكن أن يحقق إنجازات صلاح لو كان لاعبا في فريق مثل ليفربول.

وقال مهاجم الكاميرون في تصريحات جديدة: "لا يعجبني أداؤه (صلاح)، يمكنني فعل ما يقوم به لكن ليس لدي فرصة اللعب بفريق كبير، أفهم وجهة نظر الناس، إنه أحد أبرز مسجلي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنطقي أن يتحدث الناس عن لاعب بهذه القيمة، لكنني قلت رأيي ووجهة نظري ولا يهمني إن لم تعجب الناس".

وكان قد أطلق مهاجم الكاميرون تصريحات مماثلة قبل مباراة منتخب بلاده مع مصر في كأس أمم إفريقيا الماضي.

نستعرض فيما يلي أبرز أرقام أبوبكر في رحلته الاحترافية بأوروبا:

فرنسا

بدأ المهاجم الكاميروني رحلته في الدوري الفرنسي في موسم 2010-2011 مع نادي فالنسيان، وسجل في موسمه الأول 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، في حين سجل 8 أهداف وصنع 7 في موسمه الثاني مع النادي، وبصم على 3 أهداف فقط وصنع هدفا في موسمه الأخير مع فالنسيان.

انتقل مهاجم منتخب الكاميرون إلى صفوف نادي لوريان في موسم 2013-2014 وسجل 16 هدفا في ذلك الموسم وصنع 7 أهدف، وسجل في الموسم الثاني هدفا وحيدا قبل أن ينتقل إلى بورتو لتكون حصيلة أهدافه المسجلة في فرنسا 28 هدفا في 4 مواسم ونصف.

البرتغال

سجل 8 أهداف مع بورتو في نصف موسم 2014-2015، ووقع على 18 هدفا في الموسم التالي، و19 هدفا في موسم 2016-2017، و24 هدفا في موسم 2017-2018، و4 أهداف في موسم 2018-2019 وهدفين في موسم 2019-2020، قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وكانت حصيلة أهداف المهاجم الكاميروني في البرتغال 75 هدفا على مدار 6 مواسم لعبها مع بورتو البرتغالي.

تركيا

خاض أبوبكر 26 مباراة مع نادي بشكتاش التركي، وسجل 15 هدفا قبل أن ينتقل إلى نادي النصر السعودي في موسم 2020-2021.

مقارنة

وبالمقارنة بين أرقام المهاجم الكاميروني والجناح المصري لنادي ليفربول، نجد أن محمد صلاح سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى التي خاضها مع ليفربول 169 في 6 مواسم مقابل 118 هدفا للمهاجم الكاميروني قبل الانتقال إلى الدوري السعودي في 10 مواسم، وفي دوريات أقل قوة من الدوري الإنجليزي.