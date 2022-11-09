مدرب الأرجنتين يتحدث عن "العواطف" في مواجهة السعودية ويكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن مواجهة السعودية هي أهم مباراة للفريق في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويفتتح "التانغو" مشواره في المونديال بمواجهة الأخضر السعودي، يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أرضية ملعب استاد لوسيل، ضمن المجموعة الثالثة والّتي تضمّ أيضاً: بولندا والمكسيك.

وتحدّث ليونيل سكالوني في تصريحات صحفية لـ"CNN Radio Argentino" قائلا: "ستكون مباراة عاطفية، باعتبارها المباراة الأولى، لذلك فإنّها تخلق مشاعر مختلفة، سنفكر فيما يجب علينا فعله في هذه المباراة لأنها ستكون مباراة محورية"، وفقاً لموقع "فيفا" الرسمي.

وأضاف سكالوني: "نعتقد أن مباراة السعودية، أهم مباراة لدينا ونريد أن يكون الجميع متاحاً، نحن واضحون تماماً بشأن ذلك، من الضروري أن يكون اللاعب جيداً في تلك المباراة، نفكر في اللقاء الأول وليس بعده".

وعن ليونيل ميسي، قال مدرب الأرجنتين: "ربما يكون هذا المونديال الأخير لميسي، ولكن علينا ألّا نحمله فوق طاقته، وإذا نجحنا في ذلك، فربما يستمر فترة أطول في الملاعب، كما أنّه مازال يستمتع بلعب الكرة، ويمتع الناس بما يقدّمه من كرة قدم".

وتابع سكالوني قائلا: "لن نضمّ أيّ لاعب لقائمة المنتخب الأرجنتيني إلّا في حال التأكد من جاهزيته بنسبة 100%"، وأتمّ: "سنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الأرجنتينيين، كما أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية في كلّ مرة يخرجون فيها للمشاركة في بطولة.