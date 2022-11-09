بايرن ميونخ يعلّق على إصابة ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعرّض لاعب الفريق، السنغالي ساديو ماني لإصابة في قدمه، مؤكداً غيابه عن مباراة شالكة القادمة، السبت المقبل، ضمن منافسات (البوندسليغا).

وشكى ماني من آلام في الساق خلال مواجهة "البافاري" وفيردر بريمن، أمس الثلاثاء، قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه، ويتمّ استبداله باللاعب ليروي ساني، عند الدقيقة 21 من زمن المباراة.

قال نادي بايرن ميونخ عبر حسابه في تويتر: "ساديو ماني تعرض لإصابة في قدمه ولن يكون متاحاً لمباراة شالكه. سيخضع للمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، ‎#البايرن على اتصال بالفريق الطبي للاتحاد السنغالي لكرة القدم"، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأثارت إصابة المهاجم السنغالي قلق جماهير كرة القدم قبل أقل من أسبوعين على انطلاق مونديال قطر 2022.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الإصابة ستبعد ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022، إلّا النادي الألماني تجنب الحديث عن تأكيد غيابه أو عدمه.

ويفتتح منتخب السنغال مشواره في المونديال بمواجهة هولندا، يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثمّ قطر والإكوادور.

وشارك ساديو ماني (30 عاماً) في 59 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 31 هدفاً، وقاده للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2021.

لعب ماني 22 مباراة مع بايرن ميونخ بمختلف مسابقات الموسم الجاري، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.