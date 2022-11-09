دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد كالفين فيليبس، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعافيه من الإصابة، ليعود مجددا إلى المستطيل الأخضر، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

وكان لاعب خط الوسط الإنجليزي خضع لعملية جراحية في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب إصابة في الكتف تعرض لها في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

وأعرب كالفين فيليبس عن تفاؤله بالانضمام لقائمة "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر، إذ قال لقناة "بي بي سي" البريطانية: "كتفي على ما يرام الآن، لقد خضعت لعملية استمرت 7 أسابيع للتعافي بأسرع ما يمكن من أجل كأس العالم، كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف: "أعتقد أنني أستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة"، وتابع: "أنا متفائل جدا أن أتمكن من المشاركة مع منتخب بلدي، سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

وذكر لاعب مانشستر سيتي أنه تواصل مع المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت: "بعد الجراحة تحدثت إلى غاريث وأخبرته عن حالتي، قلت له: إنني أفهم ما إذا لم يخترني، لكنه طمأنني أنّه طالما أنني لائق بما يكفي وأثبت أنني أتقدم بشكل جيد، فهناك دائما فرصة لاستدعائي".

وكان كالفين فيليبس (26 عاما) أحد العناصر الأساسية في تشكيلة "الأسود الثلاثة" في "يورو" 2020، ولعب 23 مباراة دولية.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وويلز.