إيتو يتوقع فوز الكاميرون بكأس العالم وتغلبها على منتخب عربي في النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب السابق، صامويل إيتو، تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 كما رأى أن المغرب سيواجه الكاميرون في النهائي.

وقال إيتو في تصريحات لقناة ESPN: "كان لدى إفريقيا الفرص لتحقيق نجاحات في كؤوس العالم لكننا لم نظهر أفضل وجه لدينا حتى الآن"، حسب قوله.

وتابع لاعب منتخب الكاميرون السابق قائلا: "لقد تزودت منتخبات إفريقيا بالمزيد من الخبرة على مدار السنوات الماضية، وأرى أنها جاهزة ليس فقط للمشاركة في كأس العالم بل للفوز به".

وأضاف رئيس الاتحاد الكاميروني ولاعب برشلونة السابق بالقول: "ستفوز الكاميرون بكأس العالم على حساب المغرب في المباراة النهائية"، حسب توقعه.

وسيلعب منتخب "الأسود" في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا، ويُعتبر على الورق المنتخب الأقل حظوظا بالوصول إلى دور الـ16.