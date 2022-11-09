بيب غوارديولا يصف توقيت كأس العالم بـ "المجنون".. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توقيت منافسات كأس العالم 2022، واصفاً إياه بـ"المجنون".

وتلعب نهائيات مونديال قطر خلال فصل الشتاء، بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتحدّث غوارديولا لوسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة "السيتزنز" وتشيلسي، قائلاً: "لدينا (توقيت) كأس عالم مجنون، ولا يمكن للاعبين الراحة"، مُضيفاً: "اللاعبين لديهم عين واحدة على كأس العالم، إذا تعرّضت للإصابة ضدّ برينتفورد (آخر مباراة للفريق في الدوري)، لن يغيّر أيّ شيء من حيث الفوز بالدوري الممتاز أو لا، لكن سيفوتك المونديال".

وتابع بيب بالقول: "كان عليّ أن أقول للاعبين أن يكونوا أكثر تركيزاً قبل شهر، ولكن الآن أصبح الأمر قاب قوسين أو أدنى، نلعب يوم السبت، ويوم الأحد يجب أن يكونوا مع المنتخب الوطني"، مؤكداً: "أنا واثق من أن هذا سيكون في أذهان اللاعبين".

وسلط غوارديولا الضوء على فترة الراحة في ألمانيا مقارنة في إنجلترا، واعترف بأنّه سيحاول تجنب التفكير في الحالة الّتي سيكون فيها لاعبيه، قائلاً: "إنّه من الأفضل عدم التفكير في الأمر، في ألمانيا، ستكون مباراتهم الأولى بعد كأس العالم في 20 يناير/كانون ثاني 2023، بينما نحن نبدأ في 26 ديسمبر المقبل".

ولعب مانشستر سيتي 20 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، مع تبقي مباراتين قبل انطلاق مونديال قطر، أمام تشيلسي، مساء الأربعاء، وبرينتفورد، السبت المقبل.