ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل انطلاق مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ، لإصابة خلال مباراة فريقه مع فيردر بريمن، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 في مسابقة الدوري الألماني.

وعانى ماني من آلام في الساق، قبل أن يخرج من أرضية الملعب بطلب منه، ويتم استبداله باللاعب ليروي ساني، عند الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وجاءت إصابة ساديو ماني قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويفتتح منتخب السنغال مشواره في المونديال بمواجهة هولندا، يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثم قطر والإكوادور.

وتعول جماهير السنغال كثيرا على ماني لقيادة منتخب بلاده للوصول إلى أبعد مكان في كأس العالم، إذ سبق له وأن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم أفريقيا 2021.

وشارك ساديو ماني (30 عاما) في 59 مباراة دولية مع منتخب السنغال، سجل خلالها 31 هدفا.

ولعب ماني 22 مباراة مع بايرن ميونخ بمختلف مسابقات الموسم الجاري، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.