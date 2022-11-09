هل يشارك سون هيونغ في كأس العالم؟ اللاعب يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد سون هيونغ مين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعافيه من إصابة سابقة، ومشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وكان سون قد خضع لعمل جراحي بعد أن تعرّض لأربعة كسور حول عينه اليسرى، خلال مواجهة فريقه أمام مارسيليا الفرنسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء قبل الماضي.

وقال سون هيونغ مين عبر حسابه في إنستغرام: "مرحباً بالجميع، أردتُ فقط أن أتوقف لحظة لأقول شكراً لكم جميعاً على رسائل الدعم الّتي تلقيتها خلال الأسبوع الماضي، لقد قرأتُ الكثير منها وأقدر لكم هذا".

وأضاف سون: "في وقت عصيب تلقيتُ الكثير من القوة منكم، اللعب لبلدك في كأس العالم هو حلم العديد من الأطفال، تماماً كما كان حلمي أيضاً، لن أفوت ذلك، ولا أطيق الانتظار لتمثيل بلدنا الجميل، آراكم قريباً".

ويُعتبر سون هيونغ مين (30 عاماً) قائداً لخط هجوم منتخب بلاده، وسبق وأن خاض 106 مباراة دولية، أحرز خلالها 35 هدفاً.

ولعب سون 20 مباراة مع نادي توتنهام هوتسبير في مختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: البرتغال والأوروغواي وغانا.