ألميريا يفوز على خيتافي في الدوري الإسباني.. وتركي آل الشيخ يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي ألميريا، المملوك من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على نظيره خيتافي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر في الدوري الإسباني.

واستعاد نادي ألميريا نغمة الفوز على حساب ضيفه خيتافي، إذ كان قد خسر من نادي برشلونة بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية.

ويُعد هذا الفوز هو الخامس لـ"الأسود" في مسابقة (لا ليغا)، ليصل للنقطة السادسة عشر في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

وعلق تركي آل الشيخ على فوز فريقه، إذ كتب عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدالله فوز مهم".

وكان آل الشيخ قد استحوذ على النادي الإسباني في أواخر عام 2019، وقاده للصعود إلى دوري الأضواء، بعد غياب دام 7 أعوام، ومنذ موسم 2015/2014.