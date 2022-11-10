دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ديتر هانسي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة الفريق النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم في قطر، والّتي تنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر حتّى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمّت القائمة 26 لاعباً، على رأسهم ثنائي بايرن ميونخ، توماس مولر ومانويل نوير، فيما شهدت تواجد ماريو غوتزه للمرة الأولى منذ 5 أعوام وتحديداً منذ عام 2017.

وكان ماريو غوتزه قد منح منتخب بلاده لقب مونديال البرازيل عام 2014، بعد أن سجّل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وغاب عن القائمة ماركو ريوس، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، بداعي الإصابة، بينما تمّ استبعاد المدافع ماتس هوملز بقرار فني.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع قائمة منتخب ألمانيا لمونديال قطر، إذ أشاد البعض بعودة غوتزه الملقب بـ "الفتى الذهبي"، فيما رفض البعض الآخر عودته بعد بلوغه عامه الـ 30.

وشارك ماريو غوتزه في 14 مباراة مع نادي آينتراخت فرانكفورت في مسابقة (البوندسليغا)، هذا الموسم، سجّل خلالها هدفين فقط.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وضمّت القائمة كلّ من:

الحرّاس: مانويل نوير، تير شتيغن، كيفن تراب.

الدفاع: دافيد راوم، أنطونيو روديغير، نيكو شلوتربيك، نيكلاس سولي، أرميل بيلا كوتشاب، ماتياس جينتر، كريستيان جونتر، ثيو كيرير، لوكاس كلوسترمان.

الوسط والهجوم: ليون جوريتسكا، ماريو غوتزه، إلكاي غوندوغان، كريم أديمي، جوليان براندت، نيكلاس فولكروج، سيرج غنابري، جمال موسيالا، توماس مولر، ليروي ساني، كاي هافيرتز، جوناس هوفمان، جوشوا كيميتش، يوسوفا موكوكو.

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