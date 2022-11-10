دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مواطنه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، للاطمئنان على صحته عقب خضوعه لعملية جراحية، بعد إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية.

وخضع الونش لعمل جراحي في أحد المراكز الطبية في إنجلترا، إذ تعرّض لإصابة في الركبة، خلال مباراة فريقه وسموحة في مسابقة الدوري المصري.

ونشر محمود حمدي الونش، يوم الأربعاء، صورة عبر حسابه على فيسبوك تجمعه بنجم "الريدز"، وعلق عليها: "أخويا وحبيبي تشرفت بزيارتك والله يارب ديما ف تألق ومكسر الدنيا".

وقالت تقارير صحفية مصرية إن مدة غياب الونش عن الملاعب تترواح بين 4 و 6 أشهر.

وتفاعل مغردون في موقع تويتر مع زيارة محمد صلاح لمدافع "الفارس الأبيض"، إذ قالت مغردة: "الأسطورة الحقيقى محمد صلاح يزور الونش بعد إجراء العملية محمد يفهم فى الروح الرياضيه والأصول".

وكتب مغرد: "مفيش لاعب وصل إنجلترا غير لما صلاح كان سند ليه أحسن لاعب في تاريخ مصر ولاعب كبير جو الملعب وبرا الملعب إن شاء الله الونش يلحق دور المجموعات في أفريقيا"، وغرد آخر: "الملك محمد صلاح يزور الونش للاطمئنان عليه.. حبيب الملايين يا أبومكة".