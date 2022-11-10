منتخب المغرب يكشف موقف عبد الرزاق حمدالله من المشاركة في كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف منتخب المغرب عن موقف عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة السعودي، من المشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لـ "أسود الأطلس"، ظهر الخميس، عن قائمة الفريق النهائية للمشاركة في مونديال 2022، والّتي ضمّت 26 لاعباً.

وشهدت القائمة وجود عبد الرزاق حمدالله، ليعود لصفوف منتخب بلاده، بعد غياب دام 3 أعوام، وتحديداً بعد مغادرته معسكر الفريق على أثر خلافات شخصية عام 2019.

وكان حمدالله (31 عاماً) قد شارك في 6 مباريات دولية، سجّل خلالها هدفاً واحداً.

ولعب مهاجم المغرب 6 مباريات مع نادي اتحاد جدة في مسابقة دوري روشن السعودي، هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: بلجيكا وكرواتيا وكندا.