(CNN)-- كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU)، جاكوب جنسن، أن منتخب بلاده مُنع من ارتداء قمصان للتدريب تحمل رسالة مؤيدة لحقوق الإنسان خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال جنسن، في مقابلة مع صحيفة DR Sporten الدنماركية، يوم الخميس، إن "القمصان كانت تحمل رسالة (حقوق الإنسان للجميع) لكننا تلقينا رسالة من الفيفا مفادها أن قميص التدريب الذي اعتقدنا أنه يجب على اللاعبين إجراء التدريبات به، تم رفضه لأسباب فنية".

وأضاف: "نحن نعتقد أن رسالة حقوق الإنسان للجميع هي رسالة عالمية وليست دعوة سياسية، لكن يجب أن تكون شيئا يمكن أن يدعمه جميع الناس".

ويلتزم الفيفا بقوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، ورفض التعليق على الأمر عندما تواصلت معه شبكة CNN.

وينص قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن "الأدوات يجب ألا تحتوي على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

ومنذ أن منحت قطر كأس العالم قبل أكثر من عقد من الزمان، ثار الجدل مع الدولة المضيفة التي انتقدت بشدة بسبب أوضاع حقوق الإنسان ومعاملة العمال الأجانب.

وفي سبتمبر/ أيلول، كشفت شركة هامل المصنعة للأطقم الملابس الرياضية لمنتخب الدنمارك عن ثلاث مجموعات من القمصان الرياضية: قميص أحمر بالكامل، وأبيض بالكامل، وقميص أسود بالكامل يمثل "لون الحداد".

وذكرت الشركة أن المظهر يمثل احتجاجا، وقالت: "لا نرغب في الظهور خلال البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".

وعارض منظمو البطولة في ذلك الوقت مزاعم الشركة وقالوا إنهم شاركوا في "حوار قوي وشفاف" مع الاتحاد الدنماركي.

يذكر أن بطولة كأس العالم ستبدأ من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.