تفاعل واسع بعد سماح قطر برحلات من إسرائيل لكأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإعلانه التوصل لاتفاق بين قطر وإسرائيل للسماح برحلات جوية بين البلدين لحضور منافسات كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير فيفا أن الاتحاد "التقى بممثلين عن كأس العالم FIFA قطر 2022 LLC (Q22) ، الذراع التشغيلية للبطولة، ومن وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الثقافة والرياضة لوضع اللمسات الأخيرة على الخطط التي ستمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من حضور المباريات في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تنطلق في 20 نوفمبر، وعقد الاجتماع وفقا لالتزام دولة قطر بمتطلبات استضافة الفيفا".

وأضاف البيان: "سيتم تشغيل رحلات الطيران المباشر مؤقتًا بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار حمد الدولي في الدوحة من قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقًا لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية.." لافتا إلى أنه "سيحتاج الزوار إلى هوية مسجلة (هوية المشجع المطلوبة للدخول إلى قطر خلال البطولة) ولديهم تذكرة طيران صالحة للسفر من وإلى قطر".

وتابع: "سيتم تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإسرائيليين بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية من خلال شركة سفر دولية خاصة يديرها القطاع الخاص ومقرها الدوحة.. سيتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الخدمات القنصلية في السفارة الفلسطينية في الدوحة".