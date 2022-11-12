مُغردون يشيدون بأداء فودين قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد مغردون في موقع "تويتر" باللاعب فيل فودين، بعد بروز مستواه العالي خلال مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد، على أرض استاد الاتحاد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر "السيتيسينز" من ضيفه برينتفورد بهدفين لواحد، ليتجمد رصيده عند النقطة الثانية والثلاثين في المركز الثاني، على سلم الترتيب.

وكان فودين قد سجّل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، بتسديدة قوية جدًا من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك المنافس.

وأثنى مُغرّدون على أداء فيل فودين (22 عامًا)، وتداولوا هدفه على نطاقٍ واسع، ووصفوه بالهدف "العالمي".

وتواجد فودين في قائمة منتخب إنجلترا النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، ويُعتبر أحد العناصر الفعّالة في تشكيل المدير الفني غاريث ساوثغيت، وسبق له وأن شارك في 18 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين.

ويقع منتخب "الأسود الثلاثة" في المجموعة الثانية، في مونديال قطر، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وويلز وإيران.

إليكم أبرز التغريدات: