دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المنتخب السعودي، الأحد، استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة الفريق النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، واستدعاء اللاعب نواف العابد بدلاً عنه.

وأصدر "الأخضر" بياناً عبر حسابه في موقع تويتر، قال فيه: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "WADA" في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية "CAS" الخاصة باللاعب فهد المولد".

وأضاف البيان: "وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناءً على ذلك وكإجراء احترازي قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

وكان قد صدر قرار إيقاف المولد لمدة 18 شهراً في مايو/أيار 2022، وذلك بسبب انتهاك لأنظمة الكشف عن المنشطات، قبل أن يتمّ رفع الإيقاف عنه.

وشارك فهد المولد (28 عاماً) في 4 مباريات مع نادي الشباب، في مسابقة دوري روشن السعودي، هذا الموسم، صنع خلالها هدفاً.

فيما ستكون المشاركة الأولى للاعب نواف العابد في المونديال، إذ تعثر عليه التواجد ضمن قائمة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

سبق وأن شارك العابد (32 عاماً) مع "الأخضر" في 48 مباراة دولية، أحرز خلالها 8 أهداف.

يذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثالثة، في مونديال قطر، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.