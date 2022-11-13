دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف جمال موسيالا، لاعب نادي بايرن ميونخ، الأنظار خلال مواجهة فريقه وشالكة، التي أقيمت على ملعب " فيلتينس أرينا"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الألماني.

وفاز "البافاري" على مضيفه شالكة بهدفين نظيفين، ليحقق فوزه العاشر في مسابقة (البوندسليغا).

ونجح موسيالا في صناعة هدفي فريقه، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، إذ سجّل 9 وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ونال أداء جمال موسيالا الإشادة والإطراء من المغرّدين في موقع تويتر، ووصفه البعض بـ "الموهبة الأفضل حول العالم".

ويتواجد جمال موسيالا في القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وسبق لموسيالا (19 عامًا) أن شارك في 17 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفاً واحداً.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: