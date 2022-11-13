"تحولت فرحته ليأس".. إصابة لاعب منتخب إنجلترا قبل انطلاق مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت إصابة جيمس ماديسون، لاعب نادي ليستر سيتي، قلق جماهير كرة القدم، قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

وعانى ماديسون من آلام في قدمه، خلال مواجهة فريقه مع وست هام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخرج من أرض الملعب في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

وكان ماديسون قد افتتح أهداف فريقه في الدقيقة الثامنة، قبل أن تتحول فرحته إلى يأس، إذ سيواجه خطر الغياب عن منافسات مونديال قطر.

وانضمّ ماديسون لقائمة منتخب إنجلترا النهائية المشاركة في كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وويلز وإيران.

عاد جيمس ماديسون إلى صفوف "الأسود الثلاثة" بعد غياب دام 3 أعوام، وتحديدًا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

ويمتلك لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي البالغ من العمر (25 عامًا) 7 أهداف في رصيده، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في مسابقة (البريميرليغ) هذا الموسم.