دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بأسلوب لعب المدير الفني بيب غوارديولا، بسبب بساطته وتميّزه، مُشيرًا إلى أنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته.

وأشرف غوارديولا على تدريب النجم الأرجنتيني في برشلونة بين عامي 2008 و2012، وحققا معاً عدداً من الألقاب، منها: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني وكأس الملك.

وكانت بدايات غوارديولا في مسيرته التدريبية مع الفريق الكتالوني، ثم رحل لتدريب بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

قال ميسي في حوارٍ مع شبكة "Movistar Plus" الإسبانية عن غوارديولا: "هو تسبّب في ضرر كبير لكرة القدم (بسبب أسلوب لعبه)"، مُضيفاً: "بدا الأمر سهلاً وبسيطاً للغاية لدرجة أن الجميع أراد تقليده بعد ذلك، أنت تدرك ما فعلناه وماذا كان يعني ذلك"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "ربما يكون أفضل مدرب لعبتُ تحت قيادته على الإطلاق، بيب غوارديولا لديه شيء خاص للاستعداد للمباريات والتواصل مع اللاعبين".

وكان ميسي قد غادر صفوف "البلوغرانا" في 2021، لينتقل إلى النادي الباريسي، وتنتظره بعد أيام قليلة نهائيات كأس العالم في قطر، والتي ستكون الأخيرة له.

فيما قاد غوارديولا نادي مانشستر سيتي إلى احتلال وصافة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، وبلوغ دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.