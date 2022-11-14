دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، كريم بنزيما، أنّه سيكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، مُشيراً إلى أن هناك 4 منتخبات مرشحة لنيل لقب البطولة.

وغاب المهاجم الفرنسي عن مباريات "الميرنغي" الأخيرة، بسبب معاناته من إصابة في القدم اليمنى.

قال بنزيما في حوارٍ مع برنامج "Telefoot" الفرنسي: "أنا بخير، كان لدي القليل من الأوجاع والآلام، إنّه أمر طبيعي مع عدد المباريات الّذي كان موجودا"، مُضيفاً: "لقد اعتنيتُ بنفسي، سأكون لائقاً وموجوداً مع المنتخب الوطني، لذلك لا توجد مشكلة، سأركز على ما يجب أن أفعله"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 بالقول: "نحب أن نلعب كرة القدم، لكن المشكلة هي أنّنا لسنا آلات، يجب أن تكون جاهزاً دائماً بنسبة 100٪، وأن تلعب كلّ ثلاثة أيام، في مرحلة ما هناك إصابات، هذا طبيعي".

وعن حظوظ منتخب فرنسا في مونديال قطر، قال كريم بنزيما: "لدي الكثير من الفخر، لدي الكثير من السعادة، ونحن نعرف ما تعنيه كأس العالم، لا أطيق الانتظار حتّى تبدأ".

وواصل: "يعتقد كلّ الفرنسيين نفس الشيء، على الورق، نحن الأفضل في المجموعة، ولا يجب أن نخبئ ذلك".

وأكمل مهاجم "الديوك": "لدينا الكثير من المواهب في هذا الفريق، لكن كرة القدم هي نفسها دائماً، إنّها 11 ضدّ 11 على أرض الملعب، لذلك علينا أن نتحلى بالطموح وأن نحترم خصومنا، ونبذل قصارى جهدنا للفوز بمبارياتنا الثلاث".

ويعتقد بنزيما أن 4 منتخبات ستنافس على اللقب: "البرازيل هم المرشحون، وقد تحقق الأرجنتين اللقب، وربما تكون إسبانيا، أو فرنسا بالطبع".

وأتمّ بنزيما بالقول: "علينا أن نقول ذلك وعلينا أن نظهر أنّنا المرشحون، وأنّنا نريد الفوز".

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: الدنمارك وتونس وأستراليا.