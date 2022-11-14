أهم الأرقام والحقائق عن كأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط، على أن يحضر أكثر من مليون مشجع في العاصمة الدوحة، وسط توقعات أن تكون هذه النسخة من ضمن أفضل نسخ البطولة على مر التاريخ.

28 يوماً من الإثارة على الأراضي القطرية

تنطلق منافسات المونديال يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلقاء صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر مع الإكوادور، وسوف تستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلى أن يتمّ الإعلان عن بطل النسخة الثانية والعشرين.

مشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم

8 ملاعب تستضيف نهائيات كأس العالم

شيّدت قطر 7 ملاعب لاستضافة الحدث الكروي الأكبر، فيما تمّ التجديد على استاد خليفة الدولي.

الملاعب هي: استاد لوسيل وهو الأكبر من حيث السعة الجماهيرية إذ يتسع لـ 80 ألف متفرج، واستاد البيت واستاد خليفة الدولي، واستاد أحمد بن علي واستاد الثمامة واستاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974 الّذي يعتبر أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال وبسعة 40 ألف متفرج.

حضور أكثر من مليون مشجع في قطر

من المتوقع قدوم أكثر من مليون مشجع إلى العاصمة القطرية الدوحة، أيّ حوالي 37% من عدد سكانها، البالغ 2.7 مليون نسمة. وتُعد دولة قطر أحد أصغر الدول الّتي تستضيف المونديال تاريخياً، من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 11,571 كيلومتراً مربعاً.

تتعدد أماكن إقامة المشجعين، ومنها

سفن رحلات بحرية فاخرة وشقق وفيلات وقرى المشجعين والخيم القطرية على الطريقة العربية، إضافة إلى الإقامة في دول مجاورة لقطر.