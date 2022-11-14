"صدمة" لمنتخب المغرب.. متوسط ميدانه يغيب عن نهائيات كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نادي أولمبيك مارسيليا، الإثنين، إصابة اللاعب المغربي أمين حارث في التواء على مستوى الأربطة، ليتأكد غيابه عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

وقال النادي الفرنسي عبر حسابه في تويتر: "يعاني لاعبنا أمين حارث من التواء على مستوى الأربطة مما يجعله يغيب عن كأس العالم مع المنتخب المغربي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بقوة إلى الميادين".

وتعرّض متوسط الميدان المغربي لإصابة قوية في ركبته اليسرى، إثر احتكاكه مع أحد مدافعي الفريق المنافس، خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع موناكو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الفرنسي.

يُعد أمين حارث البالغ من العمر 25 عامًا أحد الخيارات الأساسية في تشكيل المدير الفني وليد الركراكي، كما سبق أن شارك في 15 مباراة دولية.

وتقرر أن يتمّ إجراء تغيير على قائمة "أسود الأطلس" النهائية لمونديال قطر، من خلال استبدال أمين حارث بلاعب آخر.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم، التي تضمّ أيضًا منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.