دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فجر اللاعب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، تصريحات من المتوقع أن تكون قد أنهت بالفعل مسيرته مع ناديه بعد أن اعترف بأنه "لا يحترم" مدربه الهولندي إيريك تين هاغ وادعى أنه تعرض لـ"الخيانة" من إدارة النادي.

وقال رونالدو في مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "The Sun": "لقد حاولوا إجباري على الخروج، ليس المدرب فقط بل وشخصين أو 3 آخرين"، وعند سؤاله عما إذا كانوا من الإدارة، قال الاعب البرتغالي: "نعم".

وأردف رونالدو بالقول: "لقد شعرت بأنني أتعرض للخيانة جراء ذلك"، وعندما سأله مورغان عما إذا كانوا يريدون التخلص منه، أجاب رونالدو: "بصدق ربما لا يجب أن أقول ذلك لكن لا يهمني، على الناس أن تعرف الحقيقة نعم شعرت بالخيانة وشعرت أن بعض الأشخاص لا يريدونني هنا ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضا".

وعن مدربه الهولندي، إيريك تين هاغ، قال رونالدو: "أنا لا أحترمه لأنه لا يُظهر احتراما لي، وإذا لم تُظهر احتراما لي، لن أحمل أي احترام لك"، حسب تعبيره.

وانتقد اللاعب البرتغالي تعيين المدرب الألماني السابق ليونايتد، رالف راغنك، قائلا: "إذا لم تكن مدربا فكيف يمكن أن تقود مانشستر يونايتد؟ لم أسمع به في حياتي"، حسب تعبيره.

ووجه رونالدو أيضا سهام انتقاده للإدارة قائلا: "لم يتغير شيء في الفريق منذ رحيل السير أليكس فيرغيسون، فعندما قررت الانضمام إلى مانشستر يونايتد تبعت قلبي، وقال السير أليكس فيرغيسون لي: من المستحيل أن تأتي إلى مانشستر سيتي، فأجبت: حسنا أيها القائد"، حسب قوله.

وتابع اللاعب البرتغالي حديثه بالقول: "مثلما يقول بيكاسو: عليك أن تهدم كل شيء لتعيد بناءه، وإذا قرروا البدء بي فلا مشكلة لدي، فريق بهذا الحجم يجب أن يكون في القمة، لكن هذا ليس هذا الواقع، لا توجد أعذار"، حسب تعبيره.

يذكر أن رونالدو كان قد لعب معظم مباريات فريقه هذا الموسم وقد أثار جدلا كبيرا بعد أن رفض النزول كبديل في الدقائق الأخيرة لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي وأعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الصيف الماضي.