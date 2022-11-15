دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف جواو ماريو، لاعب وسط نادي بنفيكا ومنتخب البرتغال، حقيقة وجود خلاف بين كريستيانو رونالدو ووزميله في نادي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاقٍ واسع، يظهر مصافحة "باردة" بين الثنائي رونالدو وفيرنانديز، خلال لقائهما في غرفة الملابس الخاصة بمنتخب البرتغال.

وزعم نشطاء أن فيرنانديز تجاهل مصافحة كريستيانو بحرارة، بعد أن هاجم الأخير إدارة "الشياطين الحمر" والمدير الفني الهولندي إريك تين هاغ، في مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "The Sun".

ونفى جواو ماريو وجود خلاف بينهما، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعدادات منتخب البرتغال لمونديال قطر: "كانت مزحة بينهما، لأن برونو كان آخر الواصلين (لمعسكر البرتغال)، وسأل كريستيانو عمّا إذا كان قد جاء بالقارب، كانت مزحة بينهما، يلعبون معاً".

وكان فيرنانديز قد تعثر عليه الالتحاق بصفوف منتخب بلاده في الوقت المناسب، مما جعله يصل متأخرًا إلى معسكر منتخب البرتغال، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويُعد رونالدو وفيرنانديز من أبرز لاعبي منتخب البرتغال، وتعول الجماهير عليهما في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.