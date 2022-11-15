دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاعلا على موقع تويتر، إذ ظهر في مقطع فيديو يلتقط كرة من ارتفاع عال جدا، خلال إحدى الحصص التدريبية لمنتخب البرازيل، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

والتقط نيمار (30 عاما) الكرة ببراعة، من ارتفاع 35 مترا بواسطة طائرة بدون طيار، ثم احتفل مع زملائه، وذلك أثناء مشاركته في تحدي لبرنامج تلفزيوني برازيلي "دومينغاو".

وتفاعل مغردون مع مهارة المهاجم البرازيلي، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، فيما اعتبر البعض أنه سيكون مفتاح نجاح منتخب "السامبا" في تحقيق لقب مونديال قطر.

وكان نيمار دا سيلفا قد شارك في 121 مباراة دولية، سجل خلالها 75 هدفا، بفارق هدفين فقط عن اللاعب السابق بيليه، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.

ويستعد نيمار لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، الذي يقع في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات: سويسرا وصربيا والكاميرون.