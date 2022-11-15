دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان المنتخب السعودي قد أعلن عن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم 2022، التي ضمّت 26 لاعباً، من بينهم 9 لاعبين سبق أن شاركوا مع "الأخضر" في البطولة، فيما تمّ استدعاء 17 لاعبًا جديدًا.

وتواجد اللاعبون التسعة في تشكيل المنتخب السعودي، الذي خسر من روسيا والأوروغواي وفاز على مصر، تحت قيادة المدير الفني السابق أنطونيو بيتزي، في مونديال 2018.

من هم وماذا قدموا في المشاركة الأولى؟

سلمان الفرج

شارك في المباريات الثلاث في دور المجموعات، سجّل خلالها هدفًا واحدًا، ذلك في شباك "الفراعنة"، يُعد قائد الفريق في الوقت الحالي.

سالم الدوسري

لعب أمام روسيا والأوروغواي ومصر، وأحرز هدفاً في مرمى الأخير، يُعتبر أحد أبرز عناصر الفريق في خط المقدمة.

هتان باهبري

بدأ أساسيًا في مباراتين وبديلا في واحدة. ولم يسجّل أو يصنع، عمل على استعادة مستواه مؤخرًا، بَاتَ أحد الخيارات المهمة للمدير الفني هيرفي رينارد.

محمد كنو

ظهر في 15 دقيقة فقط أمام منتخب الأوروغواي، وأصر مدرب الفريق على دعوته لمونديال قطر، رغم إيقافه مع نادي الهلال وعدم مشاركته في المنافسات المحلية.

عبد الله عطيف

شارك في المباريات الثلاث، ويُعد عنصراً فعّالاً في خط الوسط، تعافى من إصابة قوية قد أبعدته عن الملاعب لأشهر.

ياسر الشهراني

لعب أمام روسيا ومصر والأوروغواي، أحد عناصر قوة الفريق في الجهة اليسرى.

محمد البريك

خاض المباريات الثلاث، وسينافس زميله سلطان الغنام على حجز مركز الظهير الأيمن.

علي البليهي

تواجد في مباراة واحدة أمام الأوروغواي، يُعتبر خيار مهم في خط دفاع الفريق.

محمد العويس

ظهر في مباراة واحدة أمام الأوروغواي، تلقى هدفا وحيدًا، وأصبح الحارس الأساسي للفريق بعد استبعاد عبد الله المعيوف.

يذكر أن المنتخب السعودي يفتتح مشواره في نهائيات كأس العالم في قطر بمواجهة الأرجنتين، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ثمّ بولندا والمكسيك.