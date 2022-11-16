دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت بطولة كأس العالم تسجيل أكثر من 2000 هدف، خلال 21 نسخة، قص شريط الأهداف اللاعب الفرنسي لوسيان لوران في مونديال الأوروغواي 1930، فيما كان آخر هدف عن طريق اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في مونديال روسيا 2018.

ونجح عدد كبير من اللاعبين في هزّ الشباك في الحدث الكروي الأكبر، إلّا أن أقل من مئة لاعب استطاعوا أن يسجّلوا 5 أهداف أو أكثر.

الهدّاف التاريخي لكأس العالم

يُعد مهاجم منتخب ألمانيا ميروسلاف كلوزه الهدّاف التاريخي للبطولة، برصيد 16 هدفاً.

سجّل كلوزه 5 أهداف في مونديال 2002، ومثلها في مونديال 2006 ليتوّج بجائزة الحذاء الذهبي آنذاك.

وأحرز ميروسلاف 4 أهداف في مونديال 2010، ثمّ ثنائية في مونديال 2014، ليعلن عن نفسه هدّافاً للنهائيات، قبل أن يقرر الاعتزال دولياً.

12 لاعباً نجحوا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر

استطاع 12 لاعباً إحراز 10 أهداف أو أكثر في المونديال، إذ يحتل البرازيلي رونالدو دي ليما وصافة ترتيب الهدّافين بـ 15 هدفاً، يليه الألماني غيرهارد مولر بـ 14 هدفاً، ثمّ الفرنسي جوست فونتين بـ 13 هدفاً والبرازيلي بيليه بـ 12 هدفاً.

وتمكّن لاعبان من هزّ الشباك 10 مرات، وهما: المجري ساندور كوتشيس والألماني يورغن كلينسمان.

ويتساوى 6 لاعبين برصيد 10 أهداف، وهم: الألماني توماس مولر ومواطنه وهيلموت ران، والأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والإنجليزي غاري لينيكر، والبولندي غجيغوج لاتو والبيروفي توفيلو كوبيلاس.

أكثر من سجّل أهدافاً في نسخة واحدة في كأس العالم

يُعتبر الفرنسي جوست فونتين أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة، إذ سجّل 13 هدفاً من أصل 23 هدفاً أحرزهم منتخب بلاده، وذلك في مونديال 1958.

ويحلّ المجري ساندور كوتشيس في المركز الثاني، إذ سجّل 11 هدفاً بعد أن لعب 5 مباريات، في مونديال 1954.

أول وآخر هدف في كأس العالم

كان الفرنسي لوسيان لوران صاحب أول هدف في البطولة، في شباك المكسيك، خلال مونديال 1930، فيما يعود آخر هدف إلى الكرواتي ماريو ماندجوكيتش في شباك فرنسا، خلال مونديال 2018.