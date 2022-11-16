دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، إن لاعبيه "أحرار في الاحتجاج" على حقوق المرأة في بلادهم، أثناء مشاركتهم في بطولة كأس العالم في قطر، المقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتشهد إيران احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب، وأطلقت السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين حملة قمع ضدّ المتظاهرين.

تحدّث كارلوس كيروش خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة، قائلاً: "اللاعبون أحرار في الاحتجاج كما لو كانوا من أيّ دولة أخرى، طالما أن ذلك يتوافق مع لوائح كأس العالم وفي روح اللعبة".

وأضاف مدرب إيران: "لكن يمكنك أيضاً التعبير عن نفسك على أرض الملعب في لعبة كرة القدم، ولا يوجد لدى اللاعبين سوى شيء واحد في أذهانهم، وهو القتال من أجل التأهل إلى الدور الثاني".

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق أن المدرب كارلوس كيروش تعرّض إلى ضغوطات من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من أجل عدم ضمّ المهاجم سردار أزمون إلى القائمة النهائية المشاركة في مونديال قطر، بعد أن تضامن مع المحتجين في بلاده، قبل أن يتمّ نفي ذلك باستدعائه لصفوف الفريق.

ويقع منتخب إيران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وويلز.