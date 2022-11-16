رقم غريب لميسي ورونالدو.. معلومات قد لا تعرفها عن كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد قطر لاستضافة النسخة الـ22 من كأس العالم بين 20 نوفمبر/تشرين ثاني و18 ديسمبر/كانون أول، نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات التي قد لا تعرفها عن هذه النسخة من المونديال.

أصغر لاعب في البطولة

يُعتبر اللاعب الألماني يوسيفا موكوكو أصغر لاعب في البطولة إذ يبلغ من العمر 17 عاما وهو من مواليد 20 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2004.

ويلعب موكوكو لنادي بروسيا دورتموند الألماني وخاض هذا الموسم 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

أكبر لاعب في البطولة

عند عمر الـ40 عاما، سيكون اللاعب المكسيكي، ألفريدو تالافيرا، أكبر لاعب في هذه النسخة من المونديال، ويلعب تالافيرا لنادي خواريز المكسيكي بمركز حراسة المرمى.

أقصر لاعب

يُعتبر المغربي إلياس الشاعر أقصر لاعبي المونديال، إذ يبلغ طوله 158 سم، ويلعب لنادي الدرجة الأولى الإنجليزي كوينز بارك رينجرز ويشغل مركز صانع الألعاب في وسط الملعب.

أطول لاعب

أكثر لاعبي مونديال قطر طولا سيكون حارس منتخب هولندا أنرديس نوبرت، ويبلغ طوله 203 سم ويلعب لنادي هيرنفين في الدوري الهولندي الممتاز.

الأكثر مشاركة

يُعتبر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المونديال المشاركين في نسخة قطر 2022.

ولعب ليو مع منتخب بلاده 18 مباراة في 4 نسخ من كأس العالم، ابتداء من 2006 وانتهاء بـ2018.

الأكثر تسجيلا

يحتل الألماني توماس مولر المركز الأول بقائمة اللاعبين المشاركين بمونديال قطر من ناحية عدد الأهداف المسجلة في كأس العالم.

وسجل مولر 10 أهداف منذ بداية مشاركاته في المونديال عام 2010، ليكون على بعد 6 أهداف من الهداف التاريخي للبطولة، مواطنه ميروسلاف كلوزة.

الأكثر صناعة للأهداف

مولر نفسه هو الأكثر صناعة للأهداف بين اللاعبين المشاركين في هذه النسخة من كأس العالم، إذ كان قد صنع 6 أهداف في النسخ السابقة للمونديال.

رقم غريب لميسي ورونالدو

لم يسبق لاثنين من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

فمنذ أن شارك الثنائي بالمونديال في نسخة 2006 للمرة الأولى، سجل ميسي 6 أهداف في دور المجموعات (هدفا عام 2006 أمام صربيا و4 في مونديال 2014 أمام نيجيريا والبوسنة وإيران وهدفا في مونديال 2018 أمام نيجيريا).

من جانبه، سجل رونالدو 7 أهداف في كأس العالم، كان أولها أمام إيران في نسخة 2006 ثم سجل هدفا أمام كوريا الشمالية في نسخة 2010، ووقع على هدف في نسخة 2014 أمام منتخب غانا ثم سجل ثلاثية أمام إسبانيا وهدفا أمام المغرب في نسخة 2018.

الأعلى تصنيفا

وفقا لتصنيف شهر أكتوبر/تشرين أول، يحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول على مستوى التصنيف بين المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، إذ يحتل المركز الأول عالميا.

الأقل تصنيفا

يحتل منتخب غانا المركز 61 على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المنتخب الأقل تصنيفا من الفرق المشاركة في مونديال قطر.