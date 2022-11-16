التونسي نعيم السليتي: سنحاول تشريف الدول العربية في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التونسي نعيم السليتي، لاعب نادي الاتفاق السعودي، إن منتخب بلاده سيحاول "تشريف الدول العربية" في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، معربا عن اندهاشه من تجهيزات قطر للبطولة.

ويقع منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة، في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، إلى جانب منتخبات: فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وتحدث لاعب الوسط نعيم السليتي لموقع "فيفا" الرسمي، قائلا: "سنحاول تشريف البلدان العربية، خصوصا أننا سنكون أمام حضور استثنائي لجماهيرنا"، مضيفا: "نحن سعداء ومتحمسون ومندهشون، بالنظر إلى الملاعب والبنى التحتية وكل ما نجحوا في القيام به في قطر".

وتابع: "اللعب بألوان تونس شرف كبير، وأبذل قصارى الجهود كلما ارتديت قميص المنتخب، إذ ألعب من أجل بلد وشعب بأكمله وأحاول تقديم أقصى ما لدي".

وعن منافسي "نسور قرطاج"، قال نعيم: "نعلم أنها مجموعة صعبة للغاية، تضم منتخبين كبيرين هما فرنسا والدنمارك، يجب أيضا أن نحتاط من المنتخب الأسترالي لأن مستواه جيد، ستكون المهمة صعبة جدا، لكن كل شيء ممكن في عالم الساحرة المستديرة، عندنا فريق جيد، وسنبذل قصارى الجهود وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا".

وأوضح لاعب الاتفاق السعودي: "نحن واعون لأمر التأهل للدور الثاني، إنه حلم، وسنترك حينها بصمتنا في الأذهان، فلماذا لا؟ يجب أن نظهر هذا الأمر، ستكون مهمة معقدة، لكننا نعلم أننا نمتلك المؤهلات الضرورية وأن فريقنا جاهز".

وكشف نعيم السليتي عن أوجه تشابه بين منافسي منتخب تونس في الوقت الحاضر ومنافسي الفريق في مونديال 2018، إذ قال: "كان المنتخب الإنجليزي قويا للغاية، بينما كان المنتخب البلجيكي أفضل فريق في المسابقة، تتشابه المجموعتان، لكن نحن في مواجهة منتخبين كبيرين هما الدنمارك وفرنسا، لكنني لا أعتقد أنهم حاليا بنفس القوة الّتي كانت عند البلجيكيين والإنجليز حينها".

وشارك اللاعب التونسي البالغ من العمر 30 عاما في 5 مباريات مع نادي الاتفاق، في مسابقة دوري روشن السعودي، هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.