منها السعودية والمغرب وتونس.. كيف كانت مشاركات العرب في المونديال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت المنتخبات العربية في 13 نسخة من بطولة كأس العالم، بدءاً بمشاركة منتخب مصر في مونديال 1934 وحتّى مشاركة "الفراعنة" والسعودية وتونس والمغرب في مونديال 2018، فيما كان أفضل إنجازاتهم الوصول للدور الثاني بواقع 3 مرات.

أول مشاركة عربية في كأس العالم

كان منتخب مصر أول منتخب عربي يلعب في البطولة، ذلك في مونديال إيطاليا 1934، وحينها خرج من الدور الأول بعد الخسارة من المجر بأربعة أهداف لاثنين.

النسخة التّي شهدت مشاركة 4 منتخبات عربية

يُعد مونديال روسيا 2018 أكثر نسخة تشهد مشاركة منتخبات عربية، إذ شارك كلّ من: السعودية وتونس ومصر والمغرب، ولكن جميعهم خرجوا من دور المجموعات.

أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم

تعتبر منتخبات: السعودية والمغرب وتونس، أكثر المنتخبات العربية مشاركة في المونديال، بواقع 5 مرات، تليهم الجزائر بـ 4 مرات، ثمّ مصر بـ 3 مرات، والإمارات والعراق والكويت بمرة واحدة.

أول فوز عربي في كأس العالم

حقق منتخب تونس أول فوز للمنتخبات العربية، وذلك على حساب المكسيك بنتيجة 3-1، في الدور الأول في مونديال الأرجنتين 1978.

أرقام من مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم

يُعد منتخبا السعودية والجزائر الأكثر فوزاً بـ 3 مرات، فيما يُعتبر منتخب المغرب الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ 14 هدفاً، بينما منتخب العراق الأقل استقبالاً للأهداف بـ 4 أهداف ولكن من 3 مباريات فقط.

أفضل إنجاز للمنتخبات العربية في كأس العالم

كان الوصول للدور الثاني هو الإنجاز الأفضل للمنتخبات العربية في المونديال، وحقق ذلك 3 منتخبات، وهي: السعودية والجزائر والمغرب.