دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشهد بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، مشاركة 831 لاعبا، تعود جنسيتهم إلى 32 دولة.

وكانت جميع المنتخبات المشاركة في نهائيات المونديال قد أعلنت عن قوائمها النهائية، والتي ضمت 26 لاعبا، باستثناء منتخب إيران، إذ ضمت قائمته 25 لاعبا.

ويُعتبر نادي بايرن ميونخ الألماني أكثر الأندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين، يليه برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، ثم السد القطري.

ونستعرض فيما يلي ترتيب أكثر الأندية امتلاكا للاعبين المشاركين في مونديال قطر:

1- بايرن ميونخ الألماني: 17 لاعبا.

2- برشلونة الإسباني: 16 لاعبا.

3- مانشستر سيتي الإنجليزي: 16 لاعبا.

4- السد القطري: 14 لاعبا.

5- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 14 لاعبا.

6- ريال مدريد الإسباني: 13 لاعبا.

7- الهلال السعودي: 12 لاعبا.

8- تشيلسي الإنجليزي: 12 لاعبا.

9- باريس سان جيرمان الفرنسي: 12 لاعبا.

10-أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني: 11 لاعباً.

وسبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توزيع 209 ملايين دولار على الأندية التي ستسمح للاعبيها بالمشاركة في البطولة، وقال إنه سيعوض الأندية عن كل يوم بقي فيه أحد لاعبيها في المونديال، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية.