دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شبّه اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نفسه بـ"الفراولة" وذلك في إطار شرحه فكرة أنه "فاكهة يريد الجميع قضمها" وذلك في إطار تفسير سبب رغبة الأندية بالتعاقد معه دائما واعتباره "الرقم واحد".

وقال رونالدو في المقابلة المثيرة للجدل مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عند سؤاله عن وجود نصف مليار متابع له على إنستغرام: "الأمر جيد أشعر بالفخر بسبب ذلك، الأمر يعني الكثير بالنسبة لي، فهو يعني أن الناس يحبونني".

وأردف اللاعب البرتغالي قائلا: "أنا شخص ذو كاريزما وأسأل نفسي عادة: لماذا أنا الرقم واحد؟ لماذا أنا وليس شخصا آخر؟".

وقاطعه المقدم ليسأله: "لماذا أنت حسب رأيك؟"، وأجاب رونالدو: "ليس لأنني ألعب كرة القدم بشكل جيد لكنني أعتقد أن البقية أيضا تلعب دور، عليك أن تكون شخصا ذا كاريزما ويجب أن يشعر الناس بالرابط العاطفي معك وأن تكون وسيما أيضا".

وتابع اللاعب البرتغالي قائلا: "بكل صدق لا أعرف السبب الحقيقي لكنني أعتقد أنني شخص ذو كاريزما، أنا فاكهة لذيذة، فاكهة يريد الناس قضمها، لا أعلم كيف يمكن قول ذلك بالإنجليزية".

وسأل مورغان رونالدو عن نوع الفاكهة التي يشبه نفسه بها، فأجاب لاعب مانشستر يونايتد بالقول: "دعنا نقول الفراولة"، حسب قوله.

وكان قد فجّر رونالدو في هذه المقابلة مفاجآت عدة، إذ هاجم إدارة اليونايتد بشكل مباشر متهما إياها بأنها لم تطور أي شيء في النادي ولا تهتم بالمشروع الرياضي بقدر المشروع المالي كما أشار إلى أنه لا يحترم مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، لأن الثاني لا يحترمه أيضا، على حد تعبيره.