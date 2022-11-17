السعودية والأرجنتين.. أسباب تجعل هذه المواجهة تاريخية لـ"الأخضر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب السعودي إلى قطر، مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأرجنتين في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 في قطر، نستعرض فيما يلي أسبابا تجعل هذه المواجهة "تاريخية" للأخضر السعودي.

أول منتخب عربي يواجه "التانغو" في المونديال

سيكون المنتخب السعودي، أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام "راقصي التانغو".

فرصة لكسر سلسلة تاريخية

يمتلك "الأخضر" فرصة لكسر سلسلة تاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل إلى 36 مباراة بدون هزيمة وأصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم إيطاليا كأكثر فريق في التاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".

سالم الدوسري وسلمان الفرج

أمام سالم الدوسري وسلمان الفرج فرصة للوصول إلى رقم سامي الجابر كأكثر اللاعبين تسجيلا للسعودية في كأس العالم، إذ يحتاج الثنائي إلى هدفين لمعادلة رقم الجابر.

مواجهة ميسي

ستبقى بلا شك مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أذهان لاعبي المنتخب السعودي دائما، إذ سيحظون بفرصة مواجهة النجم الأبرز في عالم كرة القدم في موندياله الأخير.