دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت مجموعة قنوات "Bein Sports" الإشاعات التي تحدثت عن تأخير نقلها للمباريات لمدة ثلاث دقائق من أجل تجنب إظهار لقطات للمشجعين "مثليي الجنس" أو أي لقطات تحتوي على مشاهد لأنشطة جنسية ولأسباب أخرى، نافية تلك الإشاعات بشكل قاطع.

وقالت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "انتشرت وثيقة مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تأخير في البث المباشر لمجموعة قنوات beIN SPORTS بسبب مجموعة من الادعاءات الكاذبة. نشكر متابعينا لعدم نشر الإشاعات أو المعلومات المضللة والحرص على أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها عبر حساباتنا الرسمية ".

ونشرت المجموعة الوثيقة المزورة على موقعها الرسمي ونفتها بشكل قاطع، وقالت: " تنفي beIN صلتها بالمستند الموجود في الأسفل"، حسب قولها.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه وبالاتفاق مع الدولة المنظمة تم منع تقديم المشروبات الكحولية داخل ملاعب المونديال وفي محيطها.